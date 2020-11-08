ABD başkanlığına seçilen Biden zafer konuşması yaptı Açıklaması
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ABD başkanlığına seçilen Biden zafer konuşması yaptı Açıklaması

08.11.2020 05:23 | Son Güncelleme: 08.11.2020 05:26
ABD başkanlığına seçilen Biden zafer konuşması yaptı Açıklaması

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, "Bölen değil, birleştiren bir başkan olacağıma söz veriyorum.

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, "Bölen değil, birleştiren bir başkan olacağıma söz veriyorum." dedi.

Biden, zafer konuşmasını Delaware eyaletinin Wilmington kentinde başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris ile birlikte yaptı.

Harris'in kendisini takdim etmesinin ardından ulusa seslenen Biden, Amerikan halkının kendisine duyduğu güvenden onur duyduğunu söyledi.

Biden, "Bölen değil, birleştiren bir başkan olacağıma söz veriyorum. Kırmızı ya da mavi eyalet olarak gören değil, sadece Amerika Birleşik Devletleri olarak gören bir başkan olacağım." ifadesini kullandı.

Biden, "Başkan Trump'a oy verenlerin yaşadığı hayal kırıklığını anlıyorum. Ben de iki kez kaybettim ama şimdi birbirimize şans verelim. Şimdi, sert söylemleri bir kenara bırakma, tansiyonu düşürme ve birbirimizi dinleme ve kaydetme zamanı. Rakiplerimize düşmanımız gibi davranmayı bırakmak zorundayız, onlar düşmanımız değil, Amerikalı." diye konuştu.

ABD'yi iyileştirme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele etme, ekonomiyi iyileştirme, sistematik ırkçılığın kökünü kurutma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye başlamanın zamanının geldiğini belirten Biden, salgınla mücadele planı kapsamında "Pazartesi günü, 20 Ocak 2021'de salgınla mücadele planımızı hayata geçirecek önde gelen bilim adamı ve uzmanlardan oluşan bir ekip kuracağım." dedi.

ABD başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris ise ABD halkının birliği, doğruyu ve bilimi seçtiğini söyleyerek, birlikte daha iyi bir gelecek inşa edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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