ABD başkanlığına seçilen Biden, yerel saatle 20.00'de zafer konuşması yapacak
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ABD başkanlığına seçilen Biden, yerel saatle 20.00'de zafer konuşması yapacak

07.11.2020 21:27 | Son Güncelleme: 07.11.2020 21:30
ABD başkanlığına seçilen Biden, yerel saatle 20.00'de zafer konuşması yapacak

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, ABD saatiyle 20.00'de (TSİ 04.00) zafer konuşması yapacak.

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, ABD saatiyle 20.00'de (TSİ 04.00) zafer konuşması yapacak.

Biden'ın seçim kampanyası ekibinden yapılan açıklamada, Joe Biden'ın başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris ile 20.00'de Delaware eyaletinin Wilmington kentinde ulusa sesleniş konuşması yapacağı belirtildi.

Biden ise Twitter hesabından da paylaşımda bulunarak, "Bizi zor bir iş bekliyor ama size söz veriyorum: Bana oy verseniz de vermeseniz de tüm Amerikalıların başkanı olacağım. Bana olan inancınızı boşa çıkarmayacağım." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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