ABD başkanlığına seçilen Biden, Sağlık Bakanlığına Xavier Becerra'yı getirecek
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ABD başkanlığına seçilen Biden, Sağlık Bakanlığına Xavier Becerra'yı getirecek

07.12.2020 18:51 | Son Güncelleme: 07.12.2020 18:54
ABD başkanlığına seçilen Biden, Sağlık Bakanlığına Xavier Becerra'yı getirecek

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Sağlık Bakanlığı görevine Xavier Becerra'yı getireceğini açıkladı.

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Sağlık Bakanlığı görevine Xavier Becerra'yı getireceğini açıkladı.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında rekor sayıda vaka ve ölümlere ulaşılırken, Biden sağlık ekibinde yer alacak isimleri belirledi.

Biden, California Başsavcısı Xavier Becerra'yı Sağlık Bakanlığı görevine getireceğini duyurdu.

Latin Amerika kökenli Becarra, görevinin ABD Senatosu'nda onaylanması durumunda salgınla mücadelede önemli rol oynayacak.

Becarra, ABD Başkanı Donald Trump ve politikalarını en fazla eleştiren isimlerden biri olarak öne çıkıyor. California eyaleti ise Trump yönetimi ve politikalarına karşı şimdiye kadar 100'den fazla dava açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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