ABD başkanlığına seçilen Biden, Kovid-19 yüzünden "ekonomiyi kapatmayacağı" sözü verdi
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ABD başkanlığına seçilen Biden, Kovid-19 yüzünden "ekonomiyi kapatmayacağı" sözü verdi

20.11.2020 01:59 | Son Güncelleme: 20.11.2020 02:02
ABD başkanlığına seçilen Biden, Kovid-19 yüzünden

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden ülke genelinde "ekonomiyi kapatmayacağını" söyledi.

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden ülke genelinde "ekonomiyi kapatmayacağını" söyledi.

Biden, 10 eyalet valisi ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada, "Ekonomiyi kapatmayacağım, nokta. Virüsü bitireceğim." dedi.

Joe Biden, her bölgenin farklı olduğunu ve bu durumun ülke genelinde "ekonominin kapatılmasını gerektirmeyeceğini" belirtti.

Öte yandan kabinesini şekillendirmeye başlayan Biden, Hazine Bakanlığına getireceği ismi ise kısa süre içinde, bu yıl 26 Kasım'a denk gelen ABD'de kutlanan Şükran Günü öncesi ya da sonrası açıklayacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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