ABD Başkanı Turmp: İran saldırısını 10 dakika kala durdurdum
ABD Başkanı Turmp, İran'da 3 farklı bölgeyi vurma emri verdiğini ancak hedefler imha edilmeden 10 dakika önce saldırının ölçülüğü olmayacağı gerekçesiyle plandan vazgeçtiğini duyurdu.
ABD Başkanı Turmp, İran'da 3 farklı bölgeyi vurma emri verdiğini ancak hedefler imha edilmeden 10 dakika önce saldırının ölçülüğü olmayacağı gerekçesiyle plandan vazgeçtiğini duyurdu.
Başkan Trump, ayrıca yapacakları saldırıda 150 kişinin ölebileceğinin söylendiğini vurguladı. Trum İran'ın asla nükleer silah sahibi olamayacağını ve yeni yaptırımların da uygulanmaya başladığını kaydetti. ABD Başkanı ayrıca İran konusunda karar vermek için acelesi olmadığının altını çizdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Son Dakika Haberleri
17:22 Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran düzenlemeye karşı çıkanların protestosu sürüyor