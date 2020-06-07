ABD Başkanı Trump, Ulusal Muhafızları Washington'dan geri çekiyor
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ABD Başkanı Trump, Ulusal Muhafızları Washington'dan geri çekiyor

ABD Başkanı Donald Trump, protestolar nedeni ile başkent Washington'da görevlendirdiği Ulusal Muhafızların geri çekileceğini duyurdu.

ABD Başkanı Trump, Ulusal Muhafızları Washington'dan geri çekiyor
07.06.2020 19:07 | Son Güncelleme: 07.06.2020 19:10

ABD Başkanı Donald Trump, protestolar nedeni ile başkent Washington'da görevlendirdiği Ulusal Muhafızların geri çekileceğini duyurdu.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis şehrinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar tüm ülkeye yayıldı. Başkent Washington'a sıçrayan protestolar nedeni ile Ulusal Muhafızlar göreve çağrılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Ulusal Muhafızların şehirden çekileceğini duyurdu. Başkan Trump, "Ulusal Muhafızlar Washington DC'den çekilmeleri konusunda hazırlıkları başlatmaları için emir verdim, şimdi her şey mükemmel bir şekilde kontrol altında. Evlerine gidecekler, ancak gerekirse hızla şekilde geri dönebilirler. Dün gece beklenenden çok daha az protestocu geldi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD'de protestolar nedeni ile 34 eyalette 43 binden fazla Ulusal Muhafız gücü görevlendirilmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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