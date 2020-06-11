ABD Başkanı Trump, UCM yetkililerine yaptırım uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı
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ABD Başkanı Trump, UCM yetkililerine yaptırım uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerini Afganistan'daki eylemlerinden dolayı soruşturan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yetkililerine yaptırım uygulanmasının önünü açan kararnameyi imzaladı.

ABD Başkanı Trump, UCM yetkililerine yaptırım uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı
11.06.2020 17:31 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:34

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerini Afganistan'daki eylemlerinden dolayı soruşturan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yetkililerine yaptırım uygulanmasının önünü açan kararnameyi imzaladı.

Beyaz Saray Basın Ofisinden yapılan açıklamada, "Amerikan askeri personelini korumaya ve ulusal egemenliğimizi savunmaya yönelik kararlı duruşu kapsamında Trump, ABD'nin rızası olmadan ABD askeri personelini soruşturma ve yargılama eyleminde doğrudan yer alan UCM yetkililerine yönelik ekonomik yaptırımlar getirilmesinin önünü açan kararnameyi imzaladı." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, kararname ile UCM yetkilileri ve ailelerine getirilen vize kısıtlamasının süresinin uzatılmasının da önünün açıldığı vurgulandı.

"Amerikan halkına yönelik bir saldırı"

ABD'nin UCM'yi kuran "Roma Statüsü"ne taraf olmadığını ve mahkemenin ABD'li yetkilileri yargılama açıklamalarını reddettiği vurgulanan açıklamada, UCM'nin eylemleri "Amerikan halkına yönelik bir saldırı" ve "ABD'nin ulusal egemenliğinin çiğnenmesi tehdidi" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, "UCM, savaş suçlarının hesabının sorulması için kuruldu ancak uygulamada ABD'nin ve müttefiklerinin personellerini hedef alan ve tehdit alan uluslararası bürokrasinin hesabını sormuyor ve bu konuda etkisiz kalıyor." değerlendirmesi yapıldı.

ABD'nin ve İsrail de dahil müttefiklerinin sürekli çağrılarına rağmen, UCM'nin reforma yanaşmadığının kaydedildiği açıklamada, "ABD askerine yönelik suçlamalarda bulunarak bize hasım devletlerin UCM'yi manipüle ettiğinden endişeliyiz. Ayrıca, UCM'nin en üst seviyelerinde yolsuzluk ve görevin kötüye kullanılması olduğuna inanmak için güçlü nedenlerimiz var." ifadesine yer verildi.

ABD'nin UCM'de yargılanması talebi

UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, Kasım 2017'de, ABD askerleri, ABD Merkezi Haber alma Teşkilatı (CIA) ve Afgan askerlerin Afganistan savaşı sırasında savaş suçu, Taliban'ın da insanlığa karşı suç işlediğine dair iddialara yönelik soruşturma talebinde bulunmuştu.

ABD'nin UCM'ye üye olmasa bile ABD askerlerinin iddia edilen savaş suçunu UCM'ye üye olan Afganistan'da işlediği için sorgulanabileceği belirtilmişti.

ABD, Afganistan'da veya başka bir yerde Amerikan askerleri hakkındaki suistimal iddialarını soruşturmaya veya bu konuda kovuşturma başlatmaya teşebbüs eden UCM personeline vize vermeyeceği tehdidinde bulunmuş ve Başsavcısı Bensouda'nın ABD'ye giriş vizesini iptal etmişti.

UCM ilk derece dairesi 12 Nisan 2019'da Bensouda'nın ilgili soruşturma talebini oy birliğiyle reddetmiş, Bensouda ise ret kararını UCM Temyiz Dairesine taşımıştı.

UCM Temyiz Dairesi, 5 Mart'ta Afganistan savaşı sırasında işlendiği öne sürülen muhtemel savaş suçlarıyla ilgili soruşturma açma talebini onaylamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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