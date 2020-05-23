ABD Başkanı Trump'tan Ramazan Bayramı mesajı
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ABD Başkanı Trump'tan Ramazan Bayramı mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, yayımladığı Ramazan Bayramı mesajında, tüm Müslümanların bayramını tebrik etti.

ABD Başkanı Trump'tan Ramazan Bayramı mesajı
23.05.2020 17:27 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:27

ABD Başkanı Donald Trump, yayımladığı Ramazan Bayramı mesajında, tüm Müslümanların bayramını tebrik etti.

ABD Başkanı Trump, Ramazan Bayramı ile ilgili yazılı mesaj yayımladı.

Trump, mesajında, "Ramazan Bayramı dolayısıyla ben ve eşim Melania, ABD ve tüm dünyadaki Müslümanlara en samimi selamlarımızı gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dünya genelinde mücadele sürerken insanların, inançlarına, ailelerine ve arkadaşlarına güvenerek ayakta kaldığını vurguladı.

İslam'ın getirdiği kardeşlik mesajlarının bugün daha fazla farkında olduklarını kaydeden Trump, mesajını, "Ramazan Bayramınızı en iyi dileklerimizle tebrik ediyoruz." şeklinde tamamladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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