ABD Başkanı Trump'tan protesto mitingi
01.01.2021 22:30 | Son Güncelleme: 01.01.2021 22:35
ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak'ta başkent Washington DC'de seçimlere ilişkin protesto mitingi yapacağını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak'ta başkent Washington DC'de seçimlere ilişkin protesto mitingi yapacağını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Washington DC'de miting yapacağını duyurdu. Trump, "Washington, D.C.'deki büyük protesto mitingi saat 11.00'de (TSİ 18.00) 6 Ocak'ta yapılacak. Yerle ilgili ayrıntılar paylaşılacak" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı