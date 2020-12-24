ABD Başkanı Trump'tan Libyalılara siyasi çözüm çabalarına devam etme çağrısı
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ABD Başkanı Trump'tan Libyalılara siyasi çözüm çabalarına devam etme çağrısı

24.12.2020 00:07 | Son Güncelleme: 24.12.2020 00:10
ABD Başkanı Trump'tan Libyalılara siyasi çözüm çabalarına devam etme çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Libyalıları, ülkedeki krize siyasi çözüm kapsamında çalışmalarına devam etmeye çağırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Libyalıları, ülkedeki krize siyasi çözüm kapsamında çalışmalarına devam etmeye çağırdı.

Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Kablavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın, Libya'nın 69'uncu Bağımsızlık Günü münasebetiyle Başbakan Fayiz es-Serrac'a tebrik mesajı gönderdiğini söyledi.

Kablavi, Trump'ın mesajında, Libya'da istikrarın sağlanması; ekonomik, güvenlik ve insani zorluklara karşı koyulabilmesi için gerekli olanın egemenlik ve ulusal birlik olduğunu vurguladığını kaydetti.

Trump'ın Başbakan Serrac'ı ve Libyalıları, siyasi çözüme ulaşmak için çalışmalarına devam etmeye çağırdığını belirten Kablavi, ABD'nin Libya'nın egemenliğini ve ulusal birliğini yeniden tesis etmesini destekleme konusundaki taahhüdünü teyit ettiğini aktardı.

Kablavi, Trump'ın ayrıca bağımsız, istikrarlı, müreffeh ve güvenli bir devlet inşa etme çabalarında ülkesinin Libya halkının yanındaki duruşunu yinelediğini ifade etti.

Trump'ın mesajının, Libyalı tarafların 23 Ekim'de vardığı ateşkesi desteklediğini kaydeden Kablavi, mesajda, Libya liderliğinde Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yürütülen siyasi süreçte yaşanan gelişmelerin, ülkedeki çatışmaların çözümüne yönelik önemli adımlar şeklinde değerlendirildiğini dile getirdi.

Libya'daki krize çözüm çerçevesinde ülke dışında ilk önemli girişim olarak, Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Halife Hafter'e bağlı Tobruk Temsilciler Meclisi heyetleri, Fas'ın Buznika kentinde "Libya Diyalog Toplantıları" başlığıyla 6-10 Eylül ve 2-6 Ekim tarihlerinde iki ayrı turda bir araya gelmişti.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda da Libya hükümeti ile Halife Hafter güçlerinden heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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