ABD Başkanı Trump'tan Kritik NATO Açıklaması: Zayıftı Şimdi Daha Güçlü

Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde sert açıklamalara imza atan ve Avrupa ülkelerinin savunma masraflarını artırmadığından şikayet ederek, özellikle Almanya'ya yüklenen ABD Başkanı Donald Trump, Helsinki'de düzenlenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından NATO Zirvesi ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu

"ABD'YE ADİL DAVRANILMIYORDU AMA BU ARTIK DEĞİŞTİ"

Göreve geldiği günden bu yana müttefiklerden savunma harcamalarını taahhüt ettikleri yüzde 2 seviyesine çekmelerini isteyen Trump, sert açıklamalarda bulunmuş, müttefiklere savunma harcamalarını ciddi bir biçimde arttırmazlarsa çok mutsuz olacaklarını söylediğini belirtmişti. ABD'yi NATO'dan çekmekle de tehdit eden ABD Başkanı, özellikle Almanya, İspanya ve Belçika'yı hedef almıştı. "Beni anladılar. Ek 33 milyar hatta 40 milyara kadar ek bütçe sağlayacaklar. Daha önce hiç yapmadıkları bir katkı görüyoruz. Katılımın artmasıyla ABD'ye karşı adalet sağlandı. Dikkate değer kaktı yapmazlarsa sıkıntı yaşayacağımızı söyledik. Çünkü ABD, NATO harcamasının yüzde 90'ını karşılıyordu. ABD'ye adil davranılmıyordu ama bu artık değişti. NATO'ya inancım tam ve çok daha güçlü bir NATO'muz var" ifadelerini kullanmıştı.

"NATO ZAYIFTI, ANCAK ŞİMDİ DAHA GÜÇLÜ"

NATO Zirvesi'nin hemen ardından Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Trump, NATO Zirvesi hakkında açıklamada bulundu. Twitter hesabından, "NATO ile harika bir toplantı gerçekleştirdim. 33 milyar dolar daha fazla ödediler, gelecekte ise yüz binlerce milyar dolar daha fazla ödeyecekler. Yalnızca benim için... NATO zayıftı, ancak şimdi daha güçlü (Rusya için kötü). Medya yalnızca benim liderlere karşı kaba olduğumu yazdı, paradan söz etmediler" paylaşımında bulundu.