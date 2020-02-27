ABD Başkanı Trump'tan koronavirüs açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs salgınının ABD için hala çok düşük bir risk oluşturduğunu belirtti.
27.02.2020 07:12 | Son Güncelleme: 27.02.2020 07:12
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs salgınının ABD için hala çok düşük bir risk oluşturduğunu belirtti.
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Kaynak: Dunya.com