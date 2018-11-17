ABD Başkanı Trump'tan Kaşıkçı Cinayeti Açıklaması: Dışişleri Bakanı Pompeo ve CIA ile Görüşeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve CIA ile konuşacağını söyledi.

"DIŞİŞLERİ BAKANI POMPEO VE CIA İLE GÖRÜŞECEĞİM"

ABD Başkanı Donald Trump, Kaşıkçı konusunda Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve CIA ile bir görüşme yapacağını söyledi.

ABD BASINI: CIA, CİNAYET EMRİNİ VELİAHT PRENS SELMAN VERDİĞİ SONUCUNA ULAŞTI

Washington Post, CIA'in cinayetin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği yönünde bir rapor hazırladığını öne sürmüştü.