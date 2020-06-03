ABD Başkanı Trump'tan Joe Biden'a gönderme: Siyahiler için Biden'den daha fazla şey yaptım
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ABD Başkanı Trump'tan Joe Biden'a gönderme: Siyahiler için Biden'den daha fazla şey yaptım

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'deki protestolara ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump'tan Joe Biden'a gönderme: Siyahiler için Biden'den daha fazla şey yaptım
03.06.2020 17:56 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:59

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'deki protestolara ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Trump, yaptığı açıklamada, "3,5 yılda siyahiler için, Joe Biden'ın 43 yılda yaptığından çok daha fazla şey yaptım. Hatta tüm ABD başkanlarından daha fazla şey yaptım" dedi.

ABD'nin Minneapolis şehrinde gözaltına alınırken polisin nefessiz kalana kadar dizini bastırıp öldürdüğü siyahi George Floyd'un ölümüyle ilgili protestolar ürerken ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik tepkiler artıyor. Tepkilerin ardından ABD Başkanı Donald Trump, ABD'deki protestolara ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Trump, ülkedeki siyahi toplumlar için gelecek seçimlerdeki rakibi eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'dan daha fazla şey yaptığını söyledi.

"SİYAHİ TOPLUM İÇİN BİDEN'DEN DAHA FAZLA ŞEY YAPTIM"

Trump açıklamasında, "3,5 yılda siyahi toplum için Joe Biden'ın 43 yılda yaptığından fazla şey yaptım. Hatta şu anda hatırlayamadığı Suç Yasası ile onları geri plana attı. Aslında ABD'deki siyahiler için muhteşem Abraham Lincoln dışında tüm ABD başkanlarından daha fazla şey yaptım. Demokratlar bunu biliyor, yalan haberler de bunu biliyor. Ama bunu yazmayı ya da söylemeyi reddediyorlar çünkü yozlaşmışlar" dedi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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