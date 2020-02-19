ABD Başkanı Trump'tan Japonya ziyareti açıklaması

19.02.2020 10:25 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:25

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Shinzo Abe tarafından 2020 Tokyo Olimpiyatları'na davet edildiğini belirterek, Japonya'yı ziyaret etmeyi düşündüğünü söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'yı ziyaret edebilir. 2028'de ABD'nin Los Angeles şehrinde yapılması planlanan olimpiyatların organizasyon komitesi yetkilileriyle Californiya eyaletinde bir araya gelen Trump, Tokyo Olimpiyatları ile ilgili sorulan soruyu yanıtladı. Japonya Başbakanı Shinzo Abe tarafından bu yaz Japonya'ya davet edildiğini ifade eden Trump, kesin kararını henüz vermediğini belirterek Japonya'ya gitmeyi düşüneceğini söyledi.

GEÇEN YIL ZİYARET ETMİŞTİ

Hayata geçmesi halinde Trump'ın başkanlığı dönemindeki dördüncü Japonya ziyareti olacağı öğrenilen plan öncesinde ABD Başkanı, 2019 Mayıs ayında Japonya'ya giderek yeni İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako ile tanışmıştı. Trump ayrıca, Haziran ayında Osaka'da gerçekleştirilen G20 zirvesi için ülkeyi ziyaret etmişti.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İHA