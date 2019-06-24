ABD Başkanı Trump'tan İran dini lideri Ayetullah Hamaney'e yaptırım

ABD Başkanı Trump'tan İran dini lideri Ayetullah Hamaney'e yaptırım

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'a yönelik yaptırım uygulaması için yeni bir başkanlık kararnamesi imzaladığını bildirdi

ABD Başkanı Trump'tan İran dini lideri Ayetullah Hamaney'e yaptırım

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'a yönelik yaptırım uygulaması için yeni bir başkanlık kararnamesi imzaladığını duyurdu.

Başkan Trump, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve ofisinde görev yapan kişileri hedef alacak yeni yaptırımların İran'ın geçen hafta Umman Körfezi'nde ABD'ye ait insansız hava aracını düşürmesine misilleme olduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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