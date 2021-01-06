ABD Başkanı Trump'tan göstericilere "Barışçıl kalın" çağrısı
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ABD Başkanı Trump'tan göstericilere "Barışçıl kalın" çağrısı

06.01.2021 23:05 | Son Güncelleme: 06.01.2021 23:09
ABD Başkanı Trump'tan göstericilere

ABD Başkanı Donald Trump, protestocuların kongre binasına giriş yapmasının ardından sosyal medya hesabından, "Barışçıl kalın" çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, protestocuların kongre binasına giriş yapmasının ardından sosyal medya hesabından, "Barışçıl kalın" çağrısında bulundu.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın destekçileri, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ı onaylayacak olan seçiciler kulunun toplandığı ABD Kongresi'ne zorla girdi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Lütfen Capitol polisi ve emniyet teşkilatımıza destek verin onlar gerçekten ülkemizin yanındalar. Barışçıl kalın" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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