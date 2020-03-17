ABD Başkanı Trump'tan ekonomide virüs tedbiri
ABD Başkanı Trump, koronavirüs salgınıyla ilgili Beyaz Saray'ın Kongre'ye 800 milyar dolarlık bir teşvik paketini öngören yasa tasarısı önerdiğini açıkladı.
17.03.2020 22:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 22:34
ABD Başkanı Trump, koronavirüs salgınıyla ilgili Beyaz Saray'ın Kongre'ye 800 milyar dolarlık bir teşvik paketini öngören yasa tasarısı önerdiğini açıkladı. ABD Hazine Bakanı Mnuchin ise 300 milyar dolara yakın vergi ödemesinin erteleneceğini ifade etti.
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Kaynak: Dunya.com