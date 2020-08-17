ABD Başkanı Trump'tan Biden'a: "Erdoğan ile başa çıkacak kapasiteye sahip değil"
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ABD Başkanı Trump'tan Biden'a: "Erdoğan ile başa çıkacak kapasiteye sahip değil"

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir programda yaptığı açıklamada seçimlerdeki rakibi Joe Biden'ın dış politikada başarısız olacağını ifade ederek, "Erdoğan ile başa çıkacak kapasiteye sahip değil" dedi.

ABD Başkanı Trump'tan Biden'a:
17.08.2020 19:27 | Son Güncelleme: 17.08.2020 19:30

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir programda yaptığı açıklamada seçimlerdeki rakibi Joe Biden'ın dış politikada başarısız olacağını ifade ederek, "Erdoğan ile başa çıkacak kapasiteye sahip değil" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sabah katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarda başkanlık yarışındaki rakibi eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'a yüklendi. Biden'in dünya çapında hareket eden birinci sınıf satranç oyuncularına karşı duramayacağını iddia eden Trump, "Çok zeki insanlarla muhatap oluyorsunuz. Kendi ülkelerinin liderleri olan dünya klasmanında satranç oyuncuları ile uğraşıyorsunuz. Hepsini biliyorum. Mesela Türkiye'nin Başkanı Erdoğan. Onun ne yaptığını bilemeyen birini seçemezsiniz" ifadelerini kullandı. Trump, Biden'ın dış politikada başarısız olacağını iddia ederek, "Erdoğan ile başa çıkacak kapasiteye sahip değil" dedi.

Başkan Trump, Biden'e oy verilmemesi gerektiğini belirterek, yaşı ve sağlık sorunları nedeni ile sonunda başkanlık koltuğuna Kamala Harris'in oturacağını ileri sürdü. Trump, seçmenlere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Öte yandan, Demokrat Başkan adayı Biden'ın Ocak ayında Türkiye ve Erdoğan hakkında yaptığı açıklamalara Türkiye'den çok sert tepki gelmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA

Manşet

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