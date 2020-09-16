ABD Başkanı Trump'tan aşı müjdesi
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ABD Başkanı Trump'tan aşı müjdesi

ABD Başkanı Trump, koronavirüs (Covid-19) aşısının kısa zaman içerisinde dağıtıma hazır olabileceğini duyurdu.

ABD Başkanı Trump'tan aşı müjdesi
16.09.2020 09:42 | Son Güncelleme: 16.09.2020 09:47

ABD Başkanı Trump, koronavirüs (Covid-19) aşısının kısa zaman içerisinde dağıtıma hazır olabileceğini duyurdu.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimi mitingi için Philadelphia bulunan ABD Başkanı Donald Trump, ABC News kanalına konuştu. ABD Başkanı Trump, koronavirüs salgınıyla mücadeleye dair gelen soruları yanıtlarken aşının kısa zaman içinde dağıtıma hazır olabileceğini söylerek,  "Aşıya çok yakınız. Gerçeği bilmek istiyorsanız; bir önceki yönetim olsaydı ABD Gıda ve İlaç Yönetimi (FDA) ve onaylar yüzünden aşının gelmesi yıllar sürebilirdi. Ama bizim aşıya ulaşmamıza haftalar kaldı, 3 -4 hafta içinde olabilir" dedi.

ABD'DE 200 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bin 197'ye yükseldi.


Kaynak: DHA

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