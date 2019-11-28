ABD Başkanı Trump'tan Afganistan'a sürpriz 'Şükran Günü' ziyareti

28.11.2019 23:11 | Son Güncelleme: 28.11.2019 23:11

ABD Başkanı Donald Trump, "Şükran Günü" dolayısıyla Afganistan'daki ABD askerlerine sürpriz bir ziyarette bulundu.



Başkan Trump, bugün Afganistan'daki en büyük hava üssü olan Bagram Hava Üssü'ne indi. ABD'de kutlanan "Şükran Günü" vesilesiyle Afganistan'daki birliklere sürpriz ziyarette bulunan Donald Trump, askerlere hindi ikram etti. Euronews.com'da Görüntüle