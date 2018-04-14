ABD Başkanı Trump, Suriye'ye Saldırı Emri Verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki kimyasal saldırıya ilişkin "saldırı emri" verdiğini açıklayarak, ABD, İngiltere ve Fransa ile Suriye rejimi hedeflerini vurmaya başladığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta sonu Suriye'de düzenlenen kimyasal silah saldırısına tepki olarak Suriye'ye askeri harekatın emrini verdiğini açıkladı. Trump, Fransa ve İngiltere ile ortak görevin devam etmekte olduğunu söyledi.

Trump, yaptığı açıklamada "Kısa bir süre önce, ABD Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın askeri üstlerinin vurulması emrini verdim. Fransa ve İngiltere Silahlı Kuvvetleri ile kombine bir operasyon şu anda devam ediyor." dedi. Trump, geçtiğimiz hafta sonu Suriye'deki katliamın "Rejim tarafından kullanılan kimyasal silahların kullanımında kayda değer bir artış oldu. Kötülük ve aşağılık saldırılar anneleri ve babaları, bebekleri ve çocukları acı içinde patlatmayı ve havaya uçurmayı bıraktı. Bunlar bir erkeğin eylemleri değildir. Onlar bir canavarın suçlarıdır" ifadesini kullanarak Esad'a atıfta bulundu.

Trump, ayrıca İran ve Rusya'ya da bir mesaj göndererek şunları kaydetti:

"İran'a ve Rusya'ya, ne tür bir milletin masum erkeklerin, kadınların ve çocukların kitlesel katliamıyla ilişkili olmak istediğini soruyorum. Dünyanın milletleri, sahip oldukları dostlar tarafından yargılanabiliyor. Trump, haydut devletleri, acımasız tiranları ve ölümcül diktatörleri teşvik ederek uzun vadede. "

Trump, "2013 yılında, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve hükümeti dünyaya Suriye'nin kimyasal silahlarının elimine edilmesini garanti edeceğine söz verdi" ifadesini kullanarak "Esad'ın son saldırısı ve bugünün tepkisi, Rusya'nın bu sözü tutmadaki başarısızlığının doğrudan sonucudur. Rusya, bu karanlık yolda devam edip etmeyeceğine veya uygar uluslar ile istikrar ve barış için bir güç olarak birleşecek mi karar vermelidir. Umarım, bir gün Rusya'yla ve hatta İran'la anlaşacaksınız. Ama belki de değil." şeklinde konuştu. - WASHINGTON