ABD Başkanı Trump, Şükran Günü için hazırlanmış iki hindiyi affetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

ABD Başkanı Trump, Şükran Günü için hazırlanmış iki hindiyi affetti

24.11.2020 23:03 | Son Güncelleme: 24.11.2020 23:07
ABD Başkanı Trump, Şükran Günü için hazırlanmış iki hindiyi affetti

ABD Başkanı Donald Trump, Şükran Günü öncesinde düzenlenen geleneksel törende, "Mısır" ve "Koçan" isimli iki hindinin canını bağışladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Şükran Günü öncesinde düzenlenen geleneksel törende, "Mısır" ve "Koçan" isimli iki hindinin canını bağışladı.

Beyaz Saray'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen törene eşi Melania Trump ile katılan Trump, Iowa eyaletinde yetiştirilen yaklaşık 21 kiloluk "Mısır" ve "Koçan" adlı iki hindiyi affetti.

Her iki hindi de Virginia eyaletinde bir çiftliğe gönderildi.

Trump, törende yaptığı konuşmasında, "Kendi aileme ve tüm Amerikalılar'a, sağlıklı ve çok mutlu geçirecekleri bir Şükran Günü diliyorum." dedi.

Trump'tan Kovid-19 vurgusu

Bu yıl tüm dünyanın özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle farklı süreçlerden geçtiğini belirten Trump, "Aşılarımız geliyor. Bu gezegenin gördüğü en büyük tıbbi başarılar elde edildi." ifadelerini kullandı.

Trump, ailelerin ve sevenlerin bir araya gelmesinin çok önemli olduğuna işaret ederek, "Bu Şükran Günü'nde, en büyük gönül borcumuz, Çin virüsüne karşı verilen mücadelede yer alan doktorlara, hemşirelere, sağlık çalışanlarına ve bilim insanlarınadır. Bu pandemiyi yakın zamanda bitirecek aşıları ve tedavileri geliştirenlere de ayrıca müteşekkiriz." diye konuştu.

ABD'de her yıl kasım ayının son perşembesi Şükran Günü olarak kutlanıyor. Beyaz Saray'da hindi affetme geleneği John F. Kennedy'nin başkan olduğu 1963'ten beri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

İlgili Haberler

Trump'ın hindi affı törenine katılacak iki hindi görücüye çıktı
Trump'ın hindi affı törenine katılacak iki hindi görücüye çıktı
ABD Başkanı Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. koronavirüse yakalandı
ABD Başkanı Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. koronavirüse yakalandı
ABD Başkanı Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. korona virüse yakalandı
ABD Başkanı Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. korona virüse yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala İlham Aliyev Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Deniz Seki Öykü Karayel Demet Akalın
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Sergen Yalçın Lewis Hamilton Christian Luyindama
Tüm Haberler Medya İstifa Galatasaray Bülent Arınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD Başkanı Trump, Şükran Günü için hazırlanmış iki hindiyi affetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 23:16:30. #1.15#
title