ABD Başkanı Trump seçimlere hile karıştırıldığı iddiasını yineledi
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ABD Başkanı Trump seçimlere hile karıştırıldığı iddiasını yineledi

15.11.2020 16:55 | Son Güncelleme: 15.11.2020 16:58
ABD Başkanı Trump seçimlere hile karıştırıldığı iddiasını yineledi

ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimi sonuçları hakkında tartışmalar devam ederken, Başkan Donald Trump, seçimleri hileli olduğu için Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı iddialarını yineledi.

ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimi sonuçları hakkında tartışmalar devam ederken, Başkan Donald Trump, seçimleri hileli olduğu için Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı iddialarını yineledi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin seçilmiş başkanı Biden'ın ismini kullanmadan "O, seçim hileli olduğu için kazandı." ifadesini kullandı.

Oy sayımlarına denetçi ve gözlemcilerin alınmadığını savunan Trump, oyların Dominion adlı radikal sola ait kötü üne ve ekipmanlara sahip özel bir şirket tarafından tasnif edildiğini öne sürdü.

Trump, "(Bu şirket) büyük bir farkla kazandığım Teksas'a (girmeye) bile hak kazanamadı. Sahte ve sessiz medya ve dahası!" iddiasında bulundu.

Paylaşımında Trump ayrıca, "Seçim gecesinde meydana gelen tüm mekanik 'aksaklıklar' gerçekten de onların oy çalmaya çalışırken yakalanmasıydı. Ancak yakalanmadan çok başarılı oldular. Postayla gönderilen seçimler iğrenç bir şaka!" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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