ABD Başkanı Trump S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım içeren yasayı imzaladı

21.12.2019 09:33 | Son Güncelleme: 21.12.2019 09:33

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını içeren 2020 savunma bütçe yasasını imzaladı.



Yasayla, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının ya da F-35 destek teçhizatının transferi yasaklanıyor. Yasa aynı zamanda S-400 alımından dolayı Türkiye'ye ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Yasası kapsamında yaptırım uygulanmasını öngörüyor. Euronews.com'da Görüntüle