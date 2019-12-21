ABD Başkanı Trump S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım içeren yasayı imzaladı
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ABD Başkanı Trump S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım içeren yasayı imzaladı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alımı nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını içeren 2020 savunma bütçe yasasını imzaladı.

21.12.2019 09:33 | Son Güncelleme: 21.12.2019 09:33
ABD Başkanı Trump S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım içeren yasayı imzaladı

(ABD) Başkanı , Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı nedeniyle 'ye yaptırım uygulanmasını içeren 2020 savunma bütçe yasasını imzaladı.


Yasayla, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının ya da F-35 destek teçhizatının transferi yasaklanıyor. Yasa aynı zamanda S-400 alımından dolayı Türkiye'ye ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Yasası kapsamında yaptırım uygulanmasını öngörüyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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