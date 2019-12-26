ABD Başkanı Trump: Rusya masumları öldürüyor, Türkiye durdurmaya çalışıyor
Haberler » Dünya » ABD Başkanı Trump: Rusya masumları öldürüyor, Türkiye durdurmaya çalışıyor - Haberler

ABD Başkanı Trump: Rusya masumları öldürüyor, Türkiye durdurmaya çalışıyor

ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya, Suriye ve İran, İdlib'de binlerce masum insanı öldürüyor veya öldürmek üzere, bunu yapmayın. Türkiye katliamı durdurmak için çalışıyor" dedi.

26.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:42
ABD Başkanı Trump: Rusya masumları öldürüyor, Türkiye durdurmaya çalışıyor

ABD Başkanı , Suriye, ve İran'a 'deki saldırılarını durdurma çağrısı yaparak, "Türkiye, katliamı durdurmak için çalışıyor." ifadelerini kullandı.


Trump, resmi Twitter hesabı üzerinden, Beşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki saldırılarına yönelik açıklamada bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler