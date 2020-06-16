ABD Başkanı Trump polis reformuna ilişkin kararnameyi imzaladı
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ABD Başkanı Trump polis reformuna ilişkin kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından başlayan protestolarla gündeme gelen polis reformu kapsamında polisin güç kullanımını düzenleyen kararnameyi imzaladı.

ABD Başkanı Trump polis reformuna ilişkin kararnameyi imzaladı
16.06.2020 22:57 | Son Güncelleme: 16.06.2020 23:01

ABD Başkanı Donald Trump, siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından başlayan protestolarla gündeme gelen polis reformu kapsamında polisin güç kullanımını düzenleyen kararnameyi imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirilen basın toplantısında polis reformuna yönelik kararnameyi imzaladı. Trump'ın imzaladığı yeni kararname, "polisin güç kullanımına yönelik ulusal standartlar oluşturulması" ve "görevini kötüye kullanan polislerin yakından izlenmesi" gibi yeni maddeler içeriyor.

Trump, basın toplantısından önce Ahmaud Arbery, Botham Jean, Antwon Rose ve Michael Dean gibi polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahilerin aileleriyle bir araya geldiğini ifade etti. Trump, polislerin hayatları risk altında olduğu durumlar dışında güç kullanamayacağını açıkladı. Polisin ölümcül olmayan yeni silahlar kullanmaya başlayacağını aktaran Trump, evsizler, uyuşturucu bağımlıları ve akıl hastası kişilerle ilişkilerde polise destek olmak için sosyal hizmet uzmanlarının devreye gireceğini ve bu kurumlara daha fazla kaynak ayrılacağını açıkladı.

"ÜLKE GENELİNDE KANUN VE NİZAM SAĞLANMALI"

Polislerin sokakların ve vatandaşların güvenliğini sağladığını ifade eden Trump, "Şeffaflığı artırmamız, polislerin eğitimine daha fazla kaynak ayırmamız gerekiyor. Suçu azaltmak ve polisler için standartları yükseltmek birbirine zıt şeyler değildir" diye konuştu.

Trump, Minnesota'da siyahi George Floyd'un polis şiddeti ile öldürülmesinin ardından düzenlenen protestolardaki şiddet olaylarını da kınayarak, "Suçu ortadan kaldırmak ve polis merkezlerini yakmak dökmek gibi eylemlere şiddetle karşıyım" dedi. "Ülke genelinde kanun ve nizam sağlanmalı" diyen Trump, "Artık yağma veya kundaklama olmayacak. Yakıp yıkmadan yakalananlara ağır cezalar verilecek. Bunları hoş göremeyiz" şeklinde konuştu.

"GÖZALTI ESNASINDA ZANLININ BOYNUNA BASKI UYGULAMASI YASAKLANACAK"

Trump, polis reformuna yönelik, "Gözaltı sırasında polisin hayatı tehlikede değilse zanlının boynuna baskı uygulanması yasaklanacak. Ölüme neden olan müdahalelerin önlenmesi amacıyla ölümcül olmayan silahların kullanılmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis şehrinde siyahi George Floyd'un 25 Mayıs'ta polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestoların tüm ülkeye yayılmasıyla polis kanununda yapılması gereken değişiklikler gündeme gelmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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