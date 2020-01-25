ABD Başkanı Trump: 'Orta Doğu'ya barış planı "Yüzyılın Anlaşması"nı gelecek salı açıklayacağım'
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ABD Başkanı Trump: 'Orta Doğu'ya barış planı "Yüzyılın Anlaşması"nı gelecek salı açıklayacağım'

Her iki İsrailli lideri de Beyaz Saray'a davet eden Trump, ABD'nin Netanyahu ve Gantz ile görüşmeyi iple çektiğini, görüşmeden kısa süre önce planı açıklayacağını duyurdu

25.01.2020 22:58 | Son Güncelleme: 25.01.2020 22:58
ABD Başkanı Trump: 'Orta Doğu'ya barış planı

(ABD) Başkanı , 'ya barış getirmeyi hedefleyen "Yüzyılın Anlaşması" planını gelecek salı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve muhalefet lideri Benny Gantz'ı kabulünden hemen önce açıklayacağını belirtti.


Geçen perşembe her iki İsrailli lideri de Beyaz Saray'a davet eden Trump, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada ABD'nin Netanyahu ve Gantz ile görüşmeyi iple çektiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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