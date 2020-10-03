ABD Başkanı Trump: Onların yardımıyla gayet iyi hissediyorum
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ABD Başkanı Trump: Onların yardımıyla gayet iyi hissediyorum

03.10.2020 21:13 | Son Güncelleme: 03.10.2020 21:18
ABD Başkanı Trump: Onların yardımıyla gayet iyi hissediyorum

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından son durumuna ilişkin bilgi verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından son durumuna ilişkin bilgi verdi. Trump, kaldığı Walter Reed Tıp Merkezi'ndeki doktor ve hemşirelerin yardımıyla kendisini gayet iyi hissettiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "Doktorlar, Hemşireler ve büyük Walter Reed Tıp Merkezi'ndeki herkes harika. Bu veba ile mücadelede son 6 ayda muazzam ilerleme kaydedildi. Onların yardımıyla kendimi iyi hissediyorum" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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