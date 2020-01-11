ABD Başkanı Trump: Öldürülen Süleymani büyükelçiliklere saldırı planlıyordu
ABD Başkanı Donald Trump, İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısıyla öldürülmeden önce bölgedeki dört ABD Büyükelçiliğine saldırı düzenlemeyi planladığını iddia etti.
11.01.2020 07:07 | Son Güncelleme: 11.01.2020 07:07
ABD Başkanı Donald Trump, İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısıyla öldürülmeden önce bölgedeki dört ABD Büyükelçiliğine saldırı düzenlemeyi planladığını iddia etti.
ABD'li Fox News kanalında Laura Ingraham'ın konuğu olan Trump, İran ile yaşanan gerilime ilişkin soruları yanıtladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com