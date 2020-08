ABD Başkanı Trump, New York'taki hastanede tedavi gören kardeşini ziyaret etti ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey ziyareti öncesi New York'ta hastaneye kaldırılan kardeşi Robert Trump'ı ziyaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey ziyareti öncesi New York'ta hastaneye kaldırılan kardeşi Robert Trump'ı ziyaret etti. Washington DC'den New York'a giden Trump, New York kentindeki hastanede tedavi gören kardeşine ziyarette bulundu. New York'a hareketinden önce Beyaz Saray'da gazetecilere kardeşi hakkında "Zor günler geçiriyoruz." diyen Trump, hastanenin girişi ve çıkışında açıklama yapmadı. 72 yaşındaki Robert Trump, ABD kamuoyunda ağabeyi Donald Trump'a verdiği destekle biliniyor. Kaynak: AA