ABD Başkanı Trump mülteci kabul sayısını 18 binle sınırladı

03.11.2019 11:54

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump gelecek yıl ülkeye alınacak mülteci sayısını 18 binle sınırlayan planı imzaladı.



Dışişleri Bakanlığı'nın eylül ayında açıkladığı mülteci kabul sayısını 18 binle sınırlama planı, insan hakları örgütleri ve dini gruplar tarafından ağır şekilde eleştirilse de Başkan Trump kararı imzalayarak yürürlüğe soktu. Euronews.com'da Görüntüle