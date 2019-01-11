ABD Başkanı Trump, Meksika Sınırında

Hükümetin Trump'ın sınıra istediği duvarın ödeneği konusundaki anlaşmazlıklardan ötürü kapanmasının 19'uncu gününde ABD Başkanı Donald Trump sınırı ziyaret etti.

Texas'ta sınır güvenliği ve göçmenler konusunda toplantıya katılan Trump açıklamalarda bulundu.

Sınır güvenliğinin kahramanları ile bir arada bulunduğunu ifade ederek konuşmasına başlayarak, sahte haber kaynaklarının olmasa da halkın onları sevdiğini söyledi. Duvar olsa daha da başarılı olacaklarını söyleyerek tüm sınır ve iç güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Kendisi ile birlikte gelen Cumhuriyetçi Senatöre John Cornyn ve Ted Cruz'a, İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen'e de ayrıca teşekkür eden Trump, güvenlik güçlerinin çok eleştiri aldıklarını ama kendi hükümetinin onların arkadaşı olduğunu ifade etti.

İnsan ve uyuşturucu kaçakçılarının sınırdan hiçbir engel olmadığını belirterek "bunlar gümrük kapılarından girmiyor" dedi. Bir duvar veya bariyer olması durumunda bunun önüne geçilebileceğini belirten Trump, "Meksika duvar işçin ödeyecek dediğimde Meksika bana 20 milyar veya 10 miyar dolarlık çek yazacak demedim. Kimse çek yazmayacak. Ben onlar duvar için ödeyecek dedim" dedi.

Yeni yapılan ticaret anlaşmalarla Meksika'nın ödeyeceğini belirten Trump, anlaşmanın NAFTA'dan çok daha iyi olduğunu belirtti.

Sadece duvar için ödeme istemediğini belirten Trump, duvar ile kaçakçıların gümrük noktalarından geçmek zorunda kalacağını ve buraya kurulacak ekipmanlar ile uyuşturucu kaçakçılığını durdurabileceklerini ifade etti ve biz bunun için de ödenek istiyoruz dedi.

Kongrenin demokratların elinde olduğunu ve demokratların bu durumu politik çıkar için kullandığını ifade eden Trump "ben bunu politika için istemiyorum, bunu doğru olduğu için istiyorum" dedi.

Sınırdan kaçak geçenleri uyuşturucu kaçakçısı ve çete üyesi olarak nitelendiren Trump bu kişilerin suçlu olduğunu ve Amerikan halkına zarar verdiğini söyledi. İlkel ve eski yasalara rağmen iyi bir iş çıkarttıklarını ifade eden Trump istediği bütçe içerisinde ekipmanın, daha fazla güvenlik personelinin ve yasal olmayan şekilde gelen göçmenleri doğru şartlarda tutabilmek için daha çok yatak olduğunu belirtti.

Kaçakçılığın en büyü kurbanlarının çocuklar olduğunu ifade eden Trump," yasalarımıza göre çocukla gelen bir kaçak daha rahat ülkeye girebiliyor ve çeteler çocuk ticareti ile bunu kullanıyor" dedi.

Bunun önüne geçmek için beton duvar önerdiklerini insanların betona karşı çıktığını bu sebeple çelik olacağını, insanların duvar yerine bariyer olsun dediklerini bunun da önemli olmadığını ifade eden Trump "Ne isim verdiğiniz önemli değil. Beni ilgilendirmiyor. Ama orada olmalı" dedi.

"Demokratlar sınır güvenliğini dinlemeyi reddediyor" diyen Trump "Duvar ortaçağdan kalmadır diyorlar, tekerlekte öyle. ve dışarı bakıyorum, her arabanın en pahalısının bile tekerleği var. Tekerlek duvardan daha eskidir: Tekerlek işe yarıyor, duvarda işe yarar" dedi.

Trump, son bir sene içerisinde Göçmen ve Gümrük polisinin 100 bin saldırı, 30 bin cinsel suç ve 4 bin cinayet sebebi ile yasa dışı göçmenleri tutukladığını anlattı.

Trump ardından yılbaşı dönemi ABD'de yasadığı bulunan bir kişi tarafından öldürülen Polis Ronil Singh,in kardeşine söz verdi. Regi Singh "Ailemin başından geçenlerin kimsenin başından geçmesini istemem. Bu tarz suçların azaltılması için ne gerekiyorsa ailem bunu destekliyor" dedi.

Senatör Cornyn ise "Burada ABD'ye Amerika Rüyasını yaşamak yerine suç işlemek için gelenlerin ortaya çıkardığı acıları duyuyoruz" diyerek odada bulunan ve sınırda yakalamış, eroin, silah ve benzeri yasa dışı ürünleri göstererek "Bu sadece ekonomik sebeplerle göz edenlerle alakalı değil, bu sınırlarımızın güvenliği ile alakalı" dedi.

Senatör Ted Cruz ise sınır polisi ile gece yarısı devriyesine de çıktığını belirterek "Bu polisler çok cesur dedi ve kimsenin aynı felaketleri yaşamak zorunda değil" dedi. Trump'a bu konuda bir şeyler yaptığı için teşekkür eden Cruz "Bu savaş Teksas'ın ve Amerika'nın savaşı. Televizyona çıkıp sınır güvenli diyenleri anlamam mümkün değil" dedi.

Ardından bulunan yasa dışı ve kaçak mallar ile Kaçakçıların nasıl hareket ettiği ile ilgili olarak bilgilendirme alan Trump teşekkür etti.

Tekrar söz alan Senatör Cornyn geçen sene yakalanan uyuşturucunun sokakta değerinin 22 Milyon dolar olduğu, toplantının yapıldığı yerden sadece 12 km ötede bulunan Meksika kasabasında polis gücü olmadığını ve Meksikalı askerler ile çetelerin her akşam çatıştığını ifade etti. Cornyn "Duvara, bariyere ihtiyacımız yok diyen Amerika halkını kandırıyordur" dedi.

Nilesen ise "Bu bir kriz, Umarım karşı olanlar burada konuşanları izliyordur" dedi.

Trump hiçbir şey söylemek çok daha kolay diyerek, duvarın onlarca yıl önce yapılabileceğini ve bugünkü sorunların yaşanmayacağını belirtti.

"Umarım demokratlar bir araya gelir ve gerçek bir problem üzerinde çalışırlar. Bu ulusal güvenlik problemi, ülkemiz çeteler ve kaçakçılar tarafından saldırı altında. Büyük bir iş yapacağız. Duvarı inşa edeceğiz, planladığımızı yerine getireceğiz" diyen Trump "Bence diğer taraf neler olduğunu artık anlamaya başladı" dedi. - FLORIDA

Kaynak: İHA