ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ile Görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki mayıs ayı içinde Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ile görüşmeyi kabul ettiği açıklandı.

Trump'ın, 'Beyaz Saray'ı ziyaret eden Güney Kore heyeti, Perşembe akşamı çok önemli açıklamalar yapacaklar' diye duyurduğu haberin ardından, Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-Yong gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yong, Beyaz Saray'da Trump'a Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un davetini ilettiğini ve Trump'ın bu daveti kabul ettiğini duyurdu. Yong, iki liderin nükleer silahlardan arınma konusunu ele alacaklarını söyledi. - York