ABD Başkanı Trump, Kongre baskını konusunda sorumluluğu reddetti
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ABD Başkanı Trump, Kongre baskını konusunda sorumluluğu reddetti

12.01.2021 22:52 | Son Güncelleme: 12.01.2021 22:56
ABD Başkanı Trump, Kongre baskını konusunda sorumluluğu reddetti

ABD Başkanı Donald Trump, destekçilerinin Kongre binasına zorla girmesine yönelik yaptığı açıklamada, sorumluluk kabul etmediğini ve söylediklerinin hala 'doğru' olduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, destekçilerinin Kongre binasına zorla girmesine yönelik yaptığı açıklamada, sorumluluk kabul etmediğini ve söylediklerinin hala 'doğru' olduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, destekçilerinin başkent Washington DC'deki Kongre binasına zorla girmesi hakkında açıklama yaptı. Trump, söz konusu olayda şiddet istemediklerini dile getirerek, "Şiddet istemiyoruz. Azletmeyle ilgili olarak, bu gerçekten politika tarihindeki en büyük cadı avının devamı niteliğindedir. Bence bu, ülkemiz için çok büyük tehlikeye ve çok büyük bir öfkeye neden oluyor. Şiddet istemiyorum" dedi. Trump, düzenlediği "Amerika'yı Kurtar" mitinginde söylediklerinin doğru olduğunu savundu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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