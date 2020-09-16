ABD Başkanı Trump: "İsrail ile anlaşmaya 5-6 ülke daha katılabilir"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD Başkanı Trump: "İsrail ile anlaşmaya 5-6 ülke daha katılabilir"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile BAE arasında imzalanacak normalleşme anlaşmasına 5-6 ülkenin daha katılabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump:
16.09.2020 00:58 | Son Güncelleme: 16.09.2020 01:11

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile BAE arasında imzalanacak normalleşme anlaşmasına 5-6 ülkenin daha katılabileceğini söyledi.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında Beyaz Saray'da imzalanacak normalleşme anlaşmasının imza törenine saatler kaldı. Tören için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed El-Nahyan ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif El-Zayani, Beyaz Saray'a geldi. Anlaşmaya öncülük eden ABD Başkanı Donald Trump tören öncesi Oval Ofis'te BAE ve Bahreyn temsilcileri ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile ayrı ayrı gazetecilerin karşısına çıktı. Başkan Trump, İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşmalarına 5-6 ülkenin daha katılabileceğini ifade etti.

Söz konusu anlaşma, İbrahim Anlaşmaları (Abraham Accords) olarak isimlendiriliyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mustafa Şentop Adnan Menderes Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Niran Ünsal Acun Ilıcalı Metin Özülkü Fahriye Evcen
Spor Falcao Rıza Çalımbay Josef De Souza Mehmet Özdilek Bülent Korkmaz
Daha Fazla Kız Bursa Avrupa Türk Lirası
Şu an buradasınız: ABD Başkanı Trump: "İsrail ile anlaşmaya 5-6 ülke daha katılabilir" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 02:04:18. #1.15#
title