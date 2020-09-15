ABD Başkanı Trump: "İsrail ile anlaşmaya 5-6 ülke daha katılabilir" ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile BAE arasında imzalanacak normalleşme anlaşmasına 5-6 ülkenin daha katılabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile BAE arasında imzalanacak normalleşme anlaşmasına 5-6 ülkenin daha katılabileceğini söyledi.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında Beyaz Saray'da imzalanacak normalleşme anlaşmasının imza törenine saatler kaldı. Tören için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed El-Nahyan ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif El-Zayani, Beyaz Saray'a geldi. Anlaşmaya öncülük eden ABD Başkanı Donald Trump tören öncesi Oval Ofis'te BAE ve Bahreyn temsilcileri ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile ayrı ayrı gazetecilerin karşısına çıktı. Başkan Trump, İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşmalarına 5-6 ülkenin daha katılabileceğini ifade etti.

Söz konusu anlaşma, İbrahim Anlaşmaları (Abraham Accords) olarak isimlendiriliyor.

(İHA)

Kaynak: İHA