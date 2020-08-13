ABD Başkanı Trump, İsrail-BAE anlaşmasını duyurdu ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için tarihi bir anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için tarihi bir anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için anlaşma imzalandı. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Birleşik Arap Emirlikleri Vekil Başkomutanı Veliaht Prens Mohammed Bin Zayed'in bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve ikili ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda uzlaşmaya vardıklarını aktardı. Trump, anlaşmayı "Devasa gelişme! İki büyük dostumuz tarihi barış anlaşmasını imzaladı" diyerek duyururken, "İsrail ve BAE bugün vardığı anlaşma ile Orta Doğu'da barışı sağlamak için tarihi bir anlaşmaya imza attı" ifadelerini kullandı. Üç ülke tarafından yapılan ortak açıklamada, "Tarihi barış üç liderin vizyonu ve BAE ile İsrail'in yeni bir yol çizme konusundaki cesareti ile tarihi bir diplomasi başarısı sağlandı" denildi.

Açıklamada, önümüzdeki haftalarda İsrail ve BAE'den delegelerin bir araya geleceklerini ve yatırım, turizm, direkt uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür ve elçiliklerin açılması gibi iki tarafa da fayda sağlayacak konuları ele alacakları aktarıldı. Açıklamada, İsrail ve BAE'nin ABD ile beraber Orta Doğu'da benzer bir vizyona sahip olduğu belirtilirken, iki ülkenin ABD ile Orta Doğu barışını güçlendirmek ve bölgedeki sorunları çözmek için ortak ve stratejik çalışmaları sürdüreceği bildirildi. Açıklamada, ayrıca Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki diğer tüm ibadethanelerin tüm inançlardan kişilere açık olması gerektiğine dikkat çekilirken, Başkan Trump'ın isteği ve BAE'nin desteği ile İsrail'in Trump tarafından belirlenen bölgelerde hakimiyet iddiasını dondurduğu ve dikkatini barış çabalarına yönlendireceği vurgulandı. Trump'ın yanı sıra sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Netanyahu ve Bin Zayed'de karşılıklı olarak anlaşmayı duyurdu ve kutlama mesajı yayınladı.

Zayed sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Başkan Trump ve Başbakan Netanyahu ile yaptığımız telefon görüşmesinde, İsrail'in Filistin topraklarını ilhak etmeyi durdurması konusunda bir anlaşmaya varıldı. BAE ve İsrail ayrıca, işbirliği yapma ve ikili ilişkilerin tesisine yönelik bir yol haritasının belirlenmesi konularında mutabakata vardı" dedi.

Öte yandan iki ülke arasında bugüne kadar herhangi bir resmi ilişki bulunmazken, BAE, 1948'de kurulan İsrail'i resmi olarak tanımıyordu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA