ABD Başkanı Trump: İran asla nükleer silah sahibi olamayacak

06.01.2020 21:15 | Son Güncelleme: 06.01.2020 21:15

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, İran'ın asla nükleer silah sahibi olamayacağı iletisini paylaştı.



Tahran yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından nükleer anlaşmadaki tüm taahhütlerin askıya alındığı, uranyum zenginleştirme, depolama, araştırma ve geliştirmeyle ilgili hiçbir taahhüde uyulmayacağını açıklamıştı. Euronews.com'da Görüntüle