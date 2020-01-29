ABD Başkanı Trump'ın Wildwood mitingi (2)
Wildwood mitingi ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması ABD Başkanı Donald Trump'ın ayrı NEW JERSEY - ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanya kapsamında, New Jersey eyaletinin Wildwood kentinde miting düzenledi.
29.01.2020 05:29 | Son Güncelleme: 29.01.2020 05:32
Wildwood mitingi
ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması
ABD Başkanı Donald Trump'ın ayrı NEW JERSEY - ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanya kapsamında, New Jersey eyaletinin Wildwood kentinde miting düzenledi. (2)
Kaynak: AA