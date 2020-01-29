ABD Başkanı Trump'ın Wildwood mitingi (2)
Haberler » Güncel » ABD Başkanı Trump'ın Wildwood mitingi (2) - Haber

ABD Başkanı Trump'ın Wildwood mitingi (2)

Wildwood mitingi ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması ABD Başkanı Donald Trump'ın ayrı NEW JERSEY - ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanya kapsamında, New Jersey eyaletinin Wildwood kentinde miting düzenledi.

29.01.2020 05:29 | Son Güncelleme: 29.01.2020 05:32
ABD Başkanı Trump'ın Wildwood mitingi (2)

Wildwood mitingi

ABD Başkanı 'ın konuşması

ABD Başkanı Donald Trump'ın ayrı - ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanya kapsamında, New Jersey eyaletinin Wildwood kentinde miting düzenledi. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: ABD Başkanı Trump'ın Wildwood mitingi (2)
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler