ABD Başkanı Trump'ın Wildwood mitingi
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ABD Başkanı Trump'ın Wildwood mitingi

ABD Başkanı Donald Trump'ın gelişi ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması NEW JERSEY - ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanya kapsamında, New Jersey eyaletinin Wildwood kentinde miting düzenledi.

29.01.2020 04:28 | Son Güncelleme: 29.01.2020 04:31
ABD Başkanı Trump'ın Wildwood mitingi

ABD Başkanı 'ın gelişi

ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması - ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanya kapsamında, New Jersey eyaletinin Wildwood kentinde miting düzenledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: ABD Başkanı Trump'ın Wildwood mitingi
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