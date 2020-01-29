ABD Başkanı Trump'ın Wildwood mitingi
ABD Başkanı Donald Trump'ın gelişi ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması NEW JERSEY - ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanya kapsamında, New Jersey eyaletinin Wildwood kentinde miting düzenledi.
29.01.2020 04:28 | Son Güncelleme: 29.01.2020 04:31
ABD Başkanı Donald Trump'ın gelişi
ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması NEW JERSEY - ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanya kapsamında, New Jersey eyaletinin Wildwood kentinde miting düzenledi.
Kaynak: AA