ABD Başkanı Trump'ın, Skandal Türkiye Yaptırımları ABD'ye Pahalıya Patladı

ABD'nin Türkiye'ye karşı başlattığı ticaret anlaşmazlığı, New York borsasına olumsuz yansıdı ve son günlerde endekslerde yaşanan kayıpları artırdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin Türkiye'den ithal ettiği çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerini iki katına alma emrini verdiği cuma günü, New York borsasında kayıplar yaşanmaya başladı. New York borsasındaki endeksler, söz konusu günde yaklaşık yüzde 0,7 düşüş gösterirken son 4 işlem gününün 3'ünü de kayıplarla tamamladı.

ABD ŞİRKETLERİ DEĞER KAYBETTİ

AA'nın derlediği verilere göre, bugün TSİ 22.00'de Dow JonesEndüstri Endeksi 260 puan (yüzde 1) düşüşle 25.038 puana gerilerken, 6Haziran'dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Aynı saatte, Standard & Poor's Endeksi 26 puan (yüzde 0,9) değerkaybıyla 2.813 puana düşerken, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 103 puan (yüzde 1,3)değer kaybetti. Böylece her iki endeks, 2 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyelerinegeriledi.

Trump'ın uzun yıllardır ABD'nin yakın müttefiki ve güçlü bir NATOüyesi olan Türkiye'ye karşı ticaret anlaşmazlığı başlatmasına dikkati çekenuzmanlar, bunun New York borsasında Amerikalı yatırımcılar için büyük endişe yarattığını vurguluyor.