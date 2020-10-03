ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanyasını yürüten danışmanı da koronavirüse yakalandı
03.10.2020 08:05 | Son Güncelleme: 03.10.2020 08:09
Koronavirüse (Covid-19) yakalanan ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanyasını yürüten danışmanında da virüs tespit edildi.
Koronavirüse (Covid-19) yakalanan ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanyasını yürüten danışmanında da virüs tespit edildi.
Koronavirüse yakalandıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtilen ABD Başkanı Donald Trump'ın Seçim Kampanyası Danışmanı Bill Stepien'ın da koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı