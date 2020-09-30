ABD Başkanı Trump'ın " rakunları" Beyaz Saray'daki gazetecilere saldırdı
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ABD Başkanı Trump'ın " rakunları" Beyaz Saray'daki gazetecilere saldırdı

30.09.2020 11:36 | Son Güncelleme: 30.09.2020 11:39
ABD Başkanı Trump'ın 'rakunları

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaramaz rakunlardan oluşan bir çete, Beyaz Saray'da basın mensuplarına saldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaramaz rakunlardan oluşan bir çete, Beyaz Saray'da basın mensuplarına saldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki 4 rakun, basın mensuplarına saldırdı. Zor anlar yaşayan basın mensupları yaralanmaktan kıl payı kurtuldu. Tüylü hayvanlar, haber yapmaya çalışan bir muhabirle fotoğrafçının kıyafetlerini yakaladı. Rakunların saldırısına uğrayan ABD televizyon kanalı CBS muhabiri Paula Reid, "Bu sabah bir rakunun North Lawn'da birçok haber ekibine saldırmasıyla Beyaz Saray'a ağır bir Pawnee havası hakim oldu. Uzaklaştırılmadan önce rakunun önce bir fotoğrafçıyı, daha sonra da bir muhabiri pantolonlarından yakaladı." dedi.

"RAKUNLARI TRUMP GÖNDERDİ"

Olayın sosyal medyada paylaşılmasından sonra, birçok kişi rakunları gazetecilerin üstüne Başkan Donald Trump'ın gönderdiği yorumları yapıldı. Rakun, Kuzey Amerika'da, ağaçlarda yaşayan ve kafası tilkiye benzeyen, uzun kuyruğu alaca halkalı, boyu yaklaşık 90 cm, kuyruğu 30 santimetre olan kürklü bir hayvan olarak biliniyor.


ABD Başkanı Trump'ın ' rakunları' Beyaz Saray'daki gazetecilere saldırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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