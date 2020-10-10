ABD Başkanı Trump'ın mitingine katılan 9 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
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ABD Başkanı Trump'ın mitingine katılan 9 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

10.10.2020 12:51 | Son Güncelleme: 10.10.2020 12:55
ABD Başkanı Trump'ın mitingine katılan 9 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Minnesota eyaletinde bulunan Bemidji şehrindeki mitingine katılan 9 kişinin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Minnesota eyaletinde bulunan Bemidji şehrindeki mitingine katılan 9 kişinin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, yaklaşık 3 hafta önce Minnesota eyaletinde bulunan Bemidji şehrindeki mitingine katılan 9 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve aralarında 2 kişinin yoğun bakıma kaldırıldığı ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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