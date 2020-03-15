ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs testi negatif çıktı
15.03.2020 11:33 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:33
ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin negatif çıktığı bildirildi.
Beyaz Saray Başhekimi Sean P. Conley, yaptığı yazılı açıklamada, dün gece Trump'la yaptığı görüşme sonrasında başkanın koronavirüs testi almaya karar verdiğini ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com