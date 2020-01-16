ABD Başkanı Trump'ın azil davası: Senato'daki yargılama süreci resmen başladı
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ABD Başkanı Trump'ın azil davası: Senato'daki yargılama süreci resmen başladı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin, Başkan Donald Trump'ın azledilme gerekçeleriyle ilgili iki maddeyi imzalamasının adından Senato'daki yargılama süreci bugün resmen başladı.

16.01.2020 21:13 | Son Güncelleme: 16.01.2020 21:13
ABD Başkanı Trump'ın azil davası: Senato'daki yargılama süreci resmen başladı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Başkan 'ın azledilme gerekçeleriyle ilgili iki maddeyi imzalamasının adından Senato'daki yargılama süreci resmen başladı. Yargılama sürecinde savcılık görevini yürütecek yedi üye, Senato üyelerine azil gerekçelerinin yazılı olduğu dosyayı okudu.


Senato'daki yargılama sürecini idare edecek olan Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts, yine Senato'da yemin edecek. Bunun ardından yargılamada jüri vazifesi görecek her bir senatör tarafsızlık yemini edecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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