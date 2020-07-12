ABD Başkanı Trump ilk kez maskeli görüntülendi ABD Başkanı Donald Trump, korona virüs salgınının başlamasından bu yana ilk kez maskeli görüntülendi.

ABD Başkanı Donald Trump, korona virüs salgınının başlamasından bu yana ilk kez maskeli görüntülendi.

Korona virüs salgınını küçümseyen ve salgına karşı alınan sert tedbirlere karşı çıkan ABD Başkanı Donald Trump, ilk kez maske taktı. Maryland'deki Walter Reed Askeri Tıp Merkezi'ndeki yaralı askerler ve sağlık çalışanlarını ziyaret eden Trump, kameraların karşısına ilk kez maskeli çıktı. Trump, tıp merkezine gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken yaptığı açıklamada, "Maske takılmasına hiçbir zaman karşı değildim ama maske takmanın da bir yeri ve zamanı olduğunu düşünüyorum. Birçok asker ve insanlarla konuştuğunuz bir hastanedeyseniz, burada maske takmanın harika bir şey olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Nisan ayında virüsün yayılmasını önlemek için halka açık alanlarda maske takılmasını önermişti. Ancak Trump, bu uygulamayı takip etmeyeceğini söylemişti.

Dünya çapında korona virüs salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de son verilere göre 3 milyon 355 bin 646 vaka tespit edilirken, toplam 137 bin 403 kişi hayatını kaybetti.

(İHA)

Kaynak: İHA