ABD Başkanı Trump için kritik hafta

02.12.2019 10:35 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:35

ABD Temsilciler Meclisi Adli Komite üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'a görevden alma süreci ile ilgili kendisine yönelik suçlamalara yanıt vermesi için Çarşamba gününe kadar süre verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 25 Temmuz'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile yaptığı bir telefon konuşması sırasında Zelensky'ye eski ABD Başkanı Yardımcısı ve 2020 seçimlerinde demokratların adaylarından biri olan Joe Biden ve oğluna yolsuzluk soruşturması açması için baskı yaptığı gerekçesi ile başlatılan azil sürecinde kritik bir haftaya girildi. Demokrat Parti Meclis Başkanı Nancy Pelosi, geçen hafta taraflara yazdığı mektupta Trump'ın, yaptığı eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğini ifade etmişti. Komite Yargı Başkanı Jerrold Nadler ise yaptığı açıklamada, "Çarşamba gününe kadar Başkan Donald Trump'ın kendisine karşı yürütülen azil soruşturmasına yönelik tüm delilleri incelemesi ve gelecek hafta savunma yapıp yapmayacağına yönelik nihai kararını bildirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ABD BAŞKANI TRUMP HAKKINDA YENİ RAPOR

Meclis İstihbarat Komitesi Başkanlığındaki 3 soruşturma komitesi, Trump ile ilgili Salı günü bir rapor sunacak. Yeni raporun istihbarat, dışişleri ve gözetim komiteleri tarafından toplanan yeni delillerden oluştuğu belirtildi. ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, ABD Başkanı Trump'a yönelik azil soruşturmasını yürüten komitelerin, Adalet Komitesi'ne bu hafta teslim etmek üzere rapor hazırladığını belirterek, Temsilciler Meclisinin Salı günü çalışmaya başlamasından kısa süre sonra raporu Adalet Komitesine sunacaklarını kaydetti.

"HEPİMİZ JOHN BOLTON'NIN YAŞANANLARA TANIKLIK YAPMASINI BEKLİYORUZ"

Trump'ın Eylül ayında iç ve dış siyasette anlaşmazlıklarını vurgulayarak görevden aldığı Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'nın bu hafta ifadeye çağrılabileceği öğrenildi. Demokrat liderlik ve Yargı Komitesi üyesi Jeffries Hakeem yaptığı açıklamada, "Hepimiz John Bolton'nın yaşananlara tanıklık yapmasını bekliyoruz" ifadelerini kullanarak Bolton'ı bu hafta ifadeye çağırabileceklerini belirtti. Ayrıca Trump'ın kabinesinde Bütçe Ofisi Direktörü ve Beyaz Saray Genel Sekreteri görevini yürüten Mick Mulvaney ile özel avukatı Rudy Giuliani'nin de ifade vermesi gerektiği bildirildi.

Demokrat Meclis Yargı Komitesi üyeleri de önümüzdeki iki hafta içinde Meclisin, Noel öncesinde Senatoda Trump'ın görevden alınıp alınmayacağına yönelik nihai oylama tarihinin belirlenebileceğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, Şükran Günü'nde Afganistan'a yaptığı sürpriz ziyaretin ardından hafta sonunu Florida'da geçirdi.

ABD medyasında Trump'ın kritik haftaya hazırlandığı yorumları yapılırken hukukçular ise Trump'ın görevden alma süreci çağrılarına kulak tıkayarak cevap vermemesinin ve Trump'un azil süreci "cadı avı" olarak nitelendirmesinin hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Öte yandan Trump, hakkında azil soruşturulması başlatılmasına yönelik, "ABD tarihindeki en büyük cadı avı" yorumunu yapmıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA