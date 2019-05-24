ABD Başkanı Trump: Huawei, ticaret anlaşmasının bir parçası olabilir
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Huawei'yi bir kez daha tehlikeli olarak tanımlarken, şirketin Çin ile yapacakları ticaret anlaşmasının bir parçası olabileceğini açıkladı
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Huawei'yi bir kez daha tehlikeli olarak tanımlarken, şirketin Çin ile yapacakları ticaret anlaşmasının bir parçası olabileceğini açıkladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı ise, ABD'nin Huawei konusunda "söylentiler uydurduğunu" savunarak bu ülkenin "devlet gücüyle diğer ülkelerin şirketlerine baskı kuran ve ikili iş birliğine zarar veren hatalı davranışlarını değiştirmesi" gerektiğini bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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